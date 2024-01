L'Inter è in pressing per Mehdi Taremi. La conferma arriva da Tuttosport, secondo cui il giocatore ha deciso di rescindere il cordone ombelicale che lo lega al Porto. I nerazzurri si sentono saldamente in pole position, per la gioia di Inzaghi che vede nell'attaccante una sintesi di Dzeko e Lukaku, capace di giocare prima o seconda punta.

In più l'iraniano diventerà comunitario in estate: prenderà lo slot che lascerà libero Sanchez in attacco.