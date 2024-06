Potrebbero finire in Mls alcuni dei giocatori svincolati quest'anno dall'Inter. Uno di questi, spiega Tuttosport, è Davy Klaassen, che non è stato riscattato dal club nerazzurro. Potrebbe finire nello stesso campionato anche Cuadrado, che ha mercato anche in Italia, Arabia e in Colombia con l'Independiente Medellin. Le porte della Mls potrebbero aprirsi anche per Stefano Sensi.