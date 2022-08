Henrikh Mkhitarayan salterà con certezza le prossime sfide di campionato contro Spezia e Lazio, dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra evidenziato negli esami strumentali di ieri mattina. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista armeno verrà rivalutato nei prossimi giorni e potrebbe tornare a disposizione per le sfide contro Cremonese e Milan: in casa Inter però non si vogliono forzare i tempi di recupero e tutto fa credere che l'ex Roma verrà preservato per averlo a disposizione per il derby in programma il 3 settembre.