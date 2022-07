Tra i giocatori che oggi hanno varcato i cancelli di Appiano Gentile per il primo giorno di raduno c'è anche un portiere che l'Inter ha già ceduto in prestito al Volendam, rinnovando gli accordi dello scorso anno. Si tratta di Filip Stankovic, figlio di Dejan, cresciuto nel settore giovanile e reduce da un'ottima stagione in Olanda. "Sosterrà una settimana di lavoro specifico e tornerà al Volendam il 13 luglio", informa oggi Tuttosport.