Il rinnovo di Milan Skriniar resta uno dei nodi centrali del mercato dell' Inter . La dirigenza non ha trovato un accordo col giocatore entro la fine del 2022, come sperava di poter fare. La nuova deadline potrebbe quindi diventare il 18 gennaio, quando si giocherà la Supercoppa Italiana , secondo quanto riportato da Tuttosport . In ogni caso il club non alzerà del tutto bandiera bianca finché potrà e quindi anche dopo quella data.

L'offerta resta la stessa: 6 milioni netti l'anno. Oggi il difensore ne percepisce 3,8 ma l'estate scorsa gliene sono stati offerti 9 dal Paris Saint-Germain. Non è solo una questione di soldi, a Milano il giocatore sta bene ed è un pilastro della squadra, altrove non è certo lo sarebbe ugualmente. Non ha però gradito il trattamento estivo, quando è rimasto per mesi sul mercato prima che la società decidesse di tenerlo. "Lui per primo - si legge - sa che se il Psg si fosse spinto oltre i 60 milioni prospettati fra base e bonus, la società lo avrebbe venduto. Skriniar a inizio stagione non era un giocatore sereno e in campo lo si è visto".

In caso di rottura si passerebbe al piano B: cessione a gennaio e reinvestimento, anche se il sostituto difficilmente sarebbe dello stesso livello. Qualora il Psg dovesse presentarsi a gennaio con 20 milioni di euro, Zhang chiederebbe ai dirigenti di fare almeno un ragionamento.