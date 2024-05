Il processo sul nuovo stadio non si arresta. Ieri, come riporta Tuttosport, il Tar ha respinto il ricorso contro il parere della Soprintendenza della Lombardia e del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura riguardo alla necessità di aspettare il 2025 per decidere sul vincolo riguardante San Siro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma la sentenza non cambia molto per Inter e Milan.

L'ipotesi di abbattere il Meazza è stata infatti abbandonata, visto che in ogni caso non si costruirà lo stadio a fianco. Al massimo si ragionerà sulla ristrutturazione, qualora il progetto di WeBuild (atteso per giugno) venga ritenuto soddisfacente oppure si andrà direttamente fuori città, a Rozzano (Inter) e San Donato (Milan).