Uno dei primi obiettivi del Monza neopromosso in Serie A è Stefano Sensi. A riportare la notizia, tra gli altri media, è Tuttosport. "Sarebbe già pronta un’offerta sostanziosa per provare a riportare in auge l’azzurro, da tempo frenato da problemi fisici, la maggiore incognita che pende sull’affare", si legge sul quotidiano. Altro obiettivo è invece Messias, per il quale il Milan sta trattando il riscatto con il Crotone.