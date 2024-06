Stefano Sensi potrebbe trovare in settimana un accordo con il Como. Il centrocampista ha ricevuto una proposta dal club lariano per un contratto annuale da 1,1 milioni di euro con opzione per la stagione successiva, come riportato da Tuttosport. Il giocatore è reduce dall'esperienza con l'Inter, da cui si svincolerà al 30 giugno.