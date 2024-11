Oltre alla questione dello stadio, il fondo Oaktree ha accelerato il progetto per la creazione della squadra Under 23 dell’Inter, con l'obiettivo di ridurre il divario rispetto a club come Juventus, Atalanta e Milan, che hanno già investito in questa direzione. Come riportato da Tuttosport, la realizzazione dell'Under 23 era già un tema noto all'interno del club nerazzurro, ma l'interesse del fondo californiano ha spinto il progetto oltre la fase preliminare, con particolare attenzione agli aspetti infrastrutturali, un punto spesso problematico per l'Inter. Secondo quanto anticipato da calciomercato.com, la squadra Under 23 avrà come base il Centro Sportivo Giacinto Facchetti, meglio noto come Interello, dove si allenerà la mattina sul campo sintetico, condividendo la struttura con le altre squadre giovanili.

Per le partite, si guarda al Varesina Stadium di Venegono Superiore, una struttura dotata di tribuna coperta per 600 spettatori. Questo impianto, già esplorato dal Milan per la sua Under 23, è sede della Varesina, club ambizioso e legato al network formativo dell'Inter, attualmente in corsa per la promozione in Serie C. La possibile promozione della Varesina potrebbe facilitare una collaborazione infrastrutturale tra i due club, condividendo i costi di adeguamento per soddisfare i requisiti della Serie C. Invece, l’Arena Civica, utilizzata dall’Inter Women e ritenuta inizialmente un’opzione, è stata scartata per via di vincoli strutturali che non ne consentono l'uso in Serie C.

Per la direzione tecnica, si prevede che Dario Baccin, vice di Piero Ausilio, possa guidare il progetto, garantendo una continuità tattica con la prima squadra, con un gioco orientato sul 3-5-2, lo stesso modulo utilizzato da Inzaghi. Questo progetto, oltre a generare ritorni economici tramite il player trading, rappresenta un'opportunità strategica per promuovere giovani talenti e supportare il rinnovamento della prima squadra senza affidarsi completamente al mercato. Già in passato, il club ha ottenuto ottimi risultati mandando in prestito giovani come Oristanio e Stankovic junior al Volendam, esperienza che ha dimostrato l’utilità di avere una propria squadra Under 23. Dalla prossima stagione, se si apriranno slot disponibili, l’Inter sarà pronta a compiere questo passo decisivo nel suo processo di sviluppo dei giovani talenti.