Dopo il Triplete da giocatore, Cristian Chivu entra nella storia interista anche come l'allenatore del decimo scudetto della Primavera. E' il romeno l'uomo copertina dell'ultimo atto del Mapei Stadium contro la Roma, sua ex squadra, che decide di battere 'alla Mourinho' inserendo una punta in più nell'assalto finale dei regolamentari dopo il vantaggio giallorosso firmato Javier Vicario al 70': il premio per il coraggio arriva anche grazie alla fortunata superiorità numerica per l'infortunio di Yuri Rocchetti che permette all'81esimo a Franco Carboni di calibrare tutto indisturbato col suo mancino un cross solo da spingere in porta per Cesare Casadei, capocannoniere stagionale dei nerazzurrini che con la 17esima marcatura firma il 17esimo risultato utile consecutivo. Nikola Iliev trasforma l'1-1 in trionfo al 7' del primo tempo supplementare con una finta e gol che a qualcuno avrà ricordato quelle di Diego Milito. Al resto ci pensa la traversa, colta in maniera clamorosa al 117' dall'autore dell'1-0, e William Rovida che si supera poco più in là sul sinistro a colpo sicuro di Claudio Cassano. Serve anche questo per battere quella che è stata la miglior squadra della regular season e che merita solo applausi per il percorso fatto con la guida dell'esperto Alberto De Rossi.

120' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Mapei Stadium di Reggio Emilia! Trionfa l'Inter Primavera che torna campione d'Italia a quattro anni di distanza dall'ultima volta. Roma ribaltata dopo il vantaggio di Vicario (70') dai gol di Casadei (81') e di Iliev nel primo tempo supplementare (96') Chivu è l'uomo del decimo scudetto nerazzurro.

120' - Erroraccio nell'ultimo passaggio di Zubereke. Owusu era tutto solo in area, ma il polacco non lo ha visto.

119' - Uscita a vuoto di Rovida, che poi incrocia la corsa con un avversario. Per l'arbitro non c'è fallo ma corner in favore della Roma.

118' - ROVIDA SI ESALTA SU CASSANO! Bravo il portiere a rimanere in piedi nell'1vs1 con il romanista che incrocia ma trova la sua manona.

117' - TRAVERSA DI VICARIO, ROVIDA GRAZIATO! Incredibile errore a pochi metri dal traguardo dell'autore dell'1-0 che non trova il bis

114' - Nunziatini allontana male il pallone, Owusu non può tenerlo in campo. Rimessa con le mani regalata alla Roma.

112' - Rovida costretto alla parata da Cassano: buona la respinta laterale del numero uno nerazzurro sul tiro secco del 18 romanista.

111' - Pagano prova la soluzione a sorpresa anticipando il cross: Rovida, un po' lontano dal primo palo, vede la palla che esce sopra la traversa.

110' - Hoti cerca la soluzione diretta lanciando nello spazio Zuberek, che finisce per deragliare contro due difensori al limite dell'area giallorossa.

22.44 - C'è il dato degli spettatori: 2500 i presenti.

106' - Via al secondo tempo supplementare! Chivu sostituisce uno stremato Silvestro per Nunziatini.

106' - Finisce il primo tempo supplementare: è cambiato il parziale, 2-1 Inter grazie al gol di Iliev.

106' - Pagano calcia bene, la palla non va fuori di molto. Rovida era comunque in controllo.

105' - Iliev svirgola, altro calcio d'angolo mentre il quarto uomo segnala 1' di recupero.

105' - Rimane in canna il colpo di testa a Padula. La Roma riesce a portare a casa un corner.

104' - Casadei fondamentale anche in difesa, qui per disturbare Cassano che avrebbe avuto altrimenti visuale libera in area per calciare.

102' - Cambio nella Roma: Cassano per Tripi.

102' - Keramitsis entra nell'elenco dei cattivi dell'arbitro per un intervento duro su Owusu.

101' - Con la colla sui guanti, Rovida tiene lì il cross di Pagano, non così insidioso a dire il vero.

100' - Sgonfia la conclusione di Zuberek, Mastrantonio accoglie il pallone tra i guantoni.

97' - L'INTER LA RIBALTA CON ILIEV, 2-1! Splendida giocata del bulgaro, veramente ispirato, che dopo il tacco lussuoso di Zuberek elude con una finta il ritorno di un romanista in area e poi miraa l'angolino per battere Mastrantonio che a quel punto è spacciato.

96' - PALO ESTERNO COLPITO DA ILIEV! Bello spunto del bulgaro che, servito in area da Owusu, calcia da posizione defilata trovando l'opposizione di Mastrantonio prima e del legno poi.

93' - Ndiaye calcia senza crederci troppo da distanza proibitiva: palla altissima.

91' - Zuberek pizzicato in offside, si alza la bandierina dle guardalinee.

22.23 - Comincia il primo tempo supplementare, si riparte dall'1-1 dei regolamentari.

93' - Tutto in 11', Casadei risponde a Vicario: uno a uno il risultato dopo 90', verdetto rimandato ai supplementari.

93' - Ndiaye a un passo dal 2-1! Uscita rivedibile di Rovida che dà un pugno al pallone servendolo sul piede del romanista che, per sua fortuna, calcia a lato.

91' - Padula sguscia via in area, poi fa girare il destro: tiro centralissimo, Rovida blocca in due tempi.

90' - Assegnati 3' di recupero.

89' - Hoti spende un fallo tattico per impedire la ripartenza di Tahirovic: giallo inevitabile.

87' - Owusu! Strappa applausi e consensi la serpentina del 30 interista, che ne lascia lì 2-3 e poi calcia senza pensarci dal limite dell'area. Niente di che, Mastrantonio raccoglie il pallone da terra.

86' - Iliev fa un dribbling di troppo sulla linea di fondo e butta via una chance potenzialmente importante per l'Inter.

83' - Valentin Carboni sfiora il 2-1! Sinistro affilato dell'argentino 2005 che soffia a poco da palo. Mastrantonio comunque in controllo.

82' - Rocchetti alza bandiera bianca, al suo posto De Rossi inserisce Oliveiras.

81' - PAREGGIO DI CASADEI, L'INTER E' VIVA! Approfittando della momentanea superiorità numerica per l'infortunio di Rocchetti, i nerazzurri confenzionano l'1-1 dalla sinistra con il cross pennellato di Franco Carboni che trova l'inserimento vincente di Casadei, bravo a battere Mastrantonio di testa.

80' - Tahirovic spreca tutto masticando il tiro dai 25 metri. Intanto Rocchetti rimane fuori dal campo in preda ai crampi.

79' - Chivu si gioca il tutto per tutto: Iliev e Owusu al posto di Sangalli e Abiuso.

77' - Alberto De Rossi richiama in panchina Volpato e manda in campo Pagano.

77' - Valentin Carboni non riesce a duettare con Zuberek, anticipato in area da Tripi. L'azione interista si spegne pochi secondi dopo.

74' - Prezioso calcio di punizione guadagnato da Valentin Carboni. Sprecato malamente dal fratello Franco che carica troppo col piede mancino e manda la palla in fallo di fondo.

73' - Arrivano forti dalle tribune i cori di incitamento per i ragazzi di Chivu in questo momento complesso.

71' - L'Inter ha 19 minuti più recupero a disposizione per rimandare almeno il verdetto ai supplementari.

70' - GOL DI VICARIO, ROMA IN VANTAGGIO! Si sblocca la situazione da palla inattiva: il 3 giallorosso, perso completamente in area, salta indisturbato e insacca di testa alle spalle di Rovida.

70' - Missori, con grande caparbietà, conquista un corner.

68' - Non memorabile il tiro mancino da distanza siderale tentato da Carboni: palla in fila Z della curva dietro alla porta di Mastrantonio.

68' - Liscio di Ndiaye in area, ma Casadei e Abiuso non ne approfittano ostacolandosi a vicenda.

66' - Inter con le due punte di peso Zuberek-Abiuso, a ispirarli il classe 2005 Carboni.

65' - In realtà sono due i cambi chiamati da Chivu: Valentin Carboni per Peschetola e Zuberek per Jurgens. Nella Roma Padula prende il posto di Satriano.

64' - Partono i cori personalizzati per Chivu, che ha pronto un'altra modifica: si è tolto la pettorina Valentin Carboni.

62' - Volpato tenta un'imbucata ambiziosa. Troppo per Satriano che non può arrivare in tempo sul pallone.

60' - Scocca l'ora di gioco proprio mentre Casadei questa volta calcia ma malissimo.

59' - Pessima scelta di Casadei che rifiuta il tiro con visuale aperta per cercare uno scavetto improbabile verso Abiuso in area.

58' - Chivu prepara il primo cambio: finisce la partita di Fabbian, inizia quella di Grygar.

56' - Non vale il tiro di Ndiaye che sbatte contro il palo. Il 15 romanista prima di calciare si era liberato illegalmente del diretto marcatore.

55' - Ora è la Roma ad avere in mano il pallino del gioco, si gioca costantemente nella metà campo interista. Infatti arriva il secondo corner in pochi minuti.

53' - Diversi errori di misura nei passaggi da ambo le parti: non proprio un grande spettacolo in questo frangente.

51' - Keramitsis toccato duro da Fabbian: la partita sembra si stia incattivendo in questo avvio di ripresa.

51' - Non gira il tiro di Faticanti: la palla scivola via lontanissima dallo specchio di porta difeso da Rovida.

50' - Da dimenticare il tiro in controbalzo di Franco Carboni: la palla viene accompagnata sul fondo con lo sguardo da Mastrantonio.