Martin Satriano si avvia verso una nuova esperienza dopo quella non troppo esaltante a Empoli della passata stagione. La dirigenza nerazzurra, come riporta oggi Tuttosport, punterà su una cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, probabilmente alla Dinamo Zagabria, in ogni caso preferibilmente all'estero come richiesto dall'entourage.