Con l'infortunio di Marko Arnautovic si è cominciato a parlare di Amadou Sarr, classe 2004, centravanti della Primavera di Christian Chivu. Già convocato da Simone Inzaghi in questo inizio di campionato contro Cagliari e Fiorentina, come ricorda Tuttosport, ha segnato 20 gol in 37 partite con l'Under 18 e ha vinto il titolo di capocannoniere al Torneo di Viareggio del 2021-22.

Il quotidiano lo definisce come un attaccante "dotato di un sinistro educato, di una tecnica più che discreta e di una velocità considerevole: caratteristiche grazie alle quali è stato accostato a George Weah e che gli permettono di giostrare senza problemi su tutto il fronte offensivo, con i suoi allenatori che in passato l’hanno utilizzato da prima e seconda punta, ma anche come esterno d’attacco".

Uno dei suoi sogni? Esordire in A con la maglia dell'Inter.