Su Tuttosport di oggi si paragonano Alexis Sanchez e Valentin Carboni a "Il vecchio e il bambino", capolavoro di Francesco Guccini. L'attaccante cileno, classe 1988, ha un contratto fino al 30 giugno. Quello argentino, nato nel 2005, è in prestito al Monza ma è legato all'Inter fino al 2028 e se non arriveranno offerte superiori ai 25 milioni di euro resterà di proprietà dei nerazzurri.

Non è detto che dopo il prestito ai brianzoli rimanga nel capoluogo lombardo, ma la sensazione oggi è che la dirigenza salirà per la prossima stagione a cinque punte. Tantissimi gli impegni, tra cui la nuova Champions League con otto gare assicurate e il Mondiale per club 2025. Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic, Taremi e appunto uno dei due tra Sanchez e Carboni, per il quale però non si esclude un nuovo prestito per crescere.