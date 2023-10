Un quinto elemento in attacco potrebbe arrivare a prescindere dalle prove di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez nelle prossime settimane. Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea però come l'Inter abbia finora avuto poco dal duo di attaccanti "di scorta".

L'austriaco sta lavorando ad Appiano per recuperare in vista di Salisburgo-Inter dell'8 novembre, mentre Sanchez ha avuto qualche chance ma non è riuscito a dare la scossa, se non a San Sebastian contro la Real Sociedad. "Ora Inzaghi spera che i due si ricordino di quanto fatto per esempio la scorsa annata, ovvero 10 gol in 23 gare col Bologna per Arnautovic (in una stagione però condizionata da diversi guai fisici); 18 in 44 per Sanchez con l’Olympique Marsiglia. Li aspettano al varco anche i dirigenti, pronti fra 80 giorni ad aprire l'agenda per il mercato di gennaio", si legge sul quotidiano.