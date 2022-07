Nel mazzo di possibilità per rafforzare la difesa dell' Inter è entrato da ieri il nome di Manuel Akanji . Centrale di piede destro del Borussia Dortmund , in scadenza nel 2023, è valutato 30 milioni di euro. La cifra che i nerazzurri sperano di spendere per Bremer .

Tuttosport spiega oggi che il club nerazzurro ha un accordo con il giocatore, ma deve accelerare per evitare nuovi casi Tonali (il centrocampista si era promesso ad Ausilio ma ha poi scelto il Milan). Ieri l'agente Busardò, procuratore del centrale, è stato in sede all'Inter perché un altro suo assistito, Bellanova, stava chiudendo il suo trasferimento a Milano. Difficile, sottolinea il quotidiano, che non si sia parlato di Bremer.

Nel frattempo in difesa si aspetta l'avanzata del Paris Saint-Germain per Skriniar. Ma non solo: potrebbe andare via anche De Vrij (destinazione Manchester United) e a quel punto oltre ai soliti noti Bremer e Milenkovic potrebbe davvero farsi spazio l'idea Akanji, visto che numericamente servirebbe un altro elemento.