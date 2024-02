Il rinnovo di Lautaro Martinez comincia a diventare una telenovela. Per ora, spiega Tuttosport, non si sta prefigurando uno Skriniar-bis, ma le trattative vanno avanti da tempo. I discorsi sono cominciati dopo l'estate e l'idea era chiudere massimo entro l'Epifania. Ci sono però stati impegni di campo che hanno rimandato le discussioni e a questi si sono aggiunti dei rallentamenti legati ad alcune discussioni sui dettagli del contratto da 8 milioni fino al 2028 che si vorrebbe definire.

L'entourage punta a ottenere il massimo monetizzando un periodo straordinario dell'attaccante. In ogni caso, le ultime dichiarazioni di Marotta tendono a tranquillizzare la piazza in tal senso. Il giocatore stesso ha confermato che il rinnovo non è ancora dietro l'angolo ma ha sottolineato che la volontà è restare in nerazzurro.