Si respira aria di ottimismo in casa Inter rispetto alla trattativa per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries, in scadenza il 30 giugno 2025, dopo gli ultimi contatti con i procuratori del giocatore olandese. Stando a quanto si legge su Tuttosport, i dirigenti nerazzurri hanno capito che c'è a margine per un epilogo positivo, ma solo dopo l'Europeo riprenderanno i contatti per capire i passi successivi.