Non c'è soltanto il mercato in entrata in vista di gennaio e di giugno nei pensieri dei dirigenti dell'Inter. Come riporta oggi Tuttosport, infatti si sta lavorando anche per trattenere alcuni dei giocatori chiave della rosa.

Secondo il quotidiano, presto verranno ufficializzati i rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan, poi si passerà a Dumfries, Lautaro e Barella.