Tuttosport non perde l'occasione dopo quanto avvenuto in Inter-Genoa e riporta di un "rigore regalato" e addirittura di "via crucis" nel secondo tempo, nonché di una "stagione baciata da ogni congiuntura astrale favorevole" in cui fanno festa un po' tutti.

Inzaghi teme il Genoa e infatti in panchina appare "elettrico". I nerazzurri partono col freno a mano tirato, concedono un'occasionissima agli avversari ma con un paio di sgasate fanno giù il vuoto e nella ripresa mostrano spirito resiliente dopo la rete segnata da Vasquez. Ora il Bologna, ci sarebbe da stupirsi (riporta ancora il quotidiano) se Inzaghi non dovesse ricorrere a un turnover radicale in vista del vicino impegno di Champions League.