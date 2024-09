Prima di affondare il colpo su Josep Martinez, l'Inter ha sondato il terreno con l'Udinese per Okoye. Come riportato da Tuttosport il portiere classe 1999 è una delle rivelazioni di questo inizio campionato. Con le sue parate ha portato l'Udinese in vetta alla classifica dopo 3 giornate.

A giugno il ds Ausilio aveva provato a portarlo all'Inter, arrivando ad offrire 12 milioni di euro, ma i Pozzo lo hanno dichiarato incedibile. La sensazione è che la valutazione di mercato possa raddoppiare entro fine stagione.

Curiosità. Okoye si è preso la scena anche alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato come uno dei protagonisti del docufilm “Il sogno non ha colore” per lanciare un segnale contro il razzismo.