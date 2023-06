Mateo Retegui è ormai uno degli obiettivi dichiarati per il mercato interista. Riguardo l'attaccante, secondo Tuttosport, è andato in scena "un briefing tra emissari nerazzurri e i vertici del Tigre" dopo l'ultima sfida contro il Boca Juniors alla Bombonera. Da ambienti vicini alla società argentina emerge che i nerazzurri sono "in netto vantaggio" nella corsa all'attaccante della nazionale italiana.