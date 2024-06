Tra gli argomenti di cui dovranno parlare Simone Inzaghi e la dirigenza non c'è soltanto il calciomercato, ma anche l'inizio della prossima stagione. Non è infatti ancora stata comunicata la data del raduno per i nerazzurri. Sarà nella seconda settimana di luglio, presumibilmente, come è sempre avvenuto. Secondo Tuttosport il giorno previsto potrebbe essere quello del 10 luglio, ma per conferme bisognerà attendere l'incontro tra tecnico e dirigenza in programma tra questa e la prossima settimana.