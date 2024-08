Con l'infortunio di Mehdi Taremi in casa Inter si aprono le discussioni riguardo alla possibilità di acquistare una quinta punta. Secondo Tuttosport, l'identikit perfetto corrisponde a Federico Bonazzoli, di proprietà della Salernitana e prodotto del vivaio. Guadagna 1,5 milioni a stagione e ha un contratto coi campani fino al 2025, il suo ingaggio non è sostenibile per la B ma gli mancano offerte dalla A. Il procuratore, Tinti, è lo stesso di Inzaghi e aveva già offerto il giocatore all'Inter un'estate fa.

La soluzione interna è invece, un po' come l'anno scorso, avanzare Mkhitaryan. Con un vantaggio: quest'anno c'è uno Zielinski in più che può prenderne il posto a centrocampo.