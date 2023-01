Se tre dei quattro attaccanti dell' Inter stanno bene ( Lukaku, Dzeko e Martinez ), il quarto non sta riuscendo a sbloccarsi. Joaquin Correa , anche nei 18' avuti a disposizione contro il Napoli , ha fatto fatica. "Ha segnato poco (9 gol in 55 partite di cui 3 in 19 in questo '22-23), reso ancora meno e si è pure infortunato più volte - scrive Tuttosport -.

Inzaghi continua a dargli fiducia e spera in un finale di stagione in crescendo, ma le possibilità di mettersi in mostra rischiano di essere poche considerando la concorrenza. Per l'Inter non sarà neanche semplice cederlo, visto che il suo valore a bilancio il 30 giugno prossimo sarà di circa 18 milioni: quanti club saranno disposti a investire una cifra simile per un calciatore reduce da due annate in ombra?".