L'Inter non ha fretta di operare sul mercato e sta studiando la prossima mossa in entrata. Nel frattempo, come riferiscono i colleghi di TuttoSport, i nerazzurri hanno proposto il rinnovo di contratto a Denzel Dumfries: nella prossima settimana ci sarà un aggiornamento tra i dirigenti del Biscione e l'entourage dell'olandese, che ha fatto intendere di voler restare in nerazzurro, accettando dunque la proposta da 4 milioni. Se tutto filerà liscio - scrive il quotidiano piemontese - il rinnovo sarà cosa fatta.