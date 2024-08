Non sono ancora pagelle, per ora ci si ferma a "promossi e bocciati" guardando a Chelsea-Inter. Tra i primi figurano Thuram che segna una rete di pregevole fattura alla prima chance. Bene Sommer, due grandi interventi su Guiu e un miracolo su Nkunku. Ma anche Bisseck, che in pochi immaginavano così cresciuto, maturo, leader. Segnali di risveglio da Correa, con l'assist a Thuram. Positivi Dimarco, prestazione quasi da partita vera, e Barella, un paio di buone giocate e tanti minuti per mettere benzina nelle gambe.

Tra i giocatori da rivedere ci sono Dumfries, la cui forma è quella che è, un Darmian meno coraggioso di Dimarco, Mkhitaryan che per una sera va un po' in difficoltà contro Enzo Fernandez. Infine Asllani, forse un po' frenato dagli ultimi fastidi fisici e che non sfrutta l'assenza di Calhanoglu.