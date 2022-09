Simone Inzaghi sembra intenzionato ad ascoltare le raccomandazioni dei dirigenti riguardo alla situazione dei portieri. Secondo Tuttosport, Handanovic giocherà contro la Roma e sembra destinato a bissare contro il Barcellona in Champions League. Tra l'altro Onana, finita la pausa per le nazionali, sarà reduce dal viaggio in Corea del Sud con il Camerun.