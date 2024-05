Uno degli effetti collaterali dell'accordo tra Suning e Pimco è che a breve partirà l'assalto a Bento, portiere dell'Athletico Paranaense. Nelle intenzioni della società, sarà l'erede di Sommer dopo un anno di coesistenza.

Dell'obiettivo nerazzurro parla oggi Tuttosport, secondo cui Bento ha già un patto con l'Inter, anche se il suo ingresso nella nazionale brasiliana (è stato convocato anche per la Coppa America in programma dal 20 giugno al 14 luglio) ha fatto crescere l'interesse dei ricchi club di Premier. Il portiere ha una clausola per l'estero da 60 milioni di euro, ma i nerazzurri contano di non andare oltre i 20, finanziando l'operazione con la cessione di alcuni giovani in uscita.

In questo modo Ausilio centrerebbe l'obiettivo che si era prefissato già un anno fa con Trubin, non riuscendo però ad affiancare a Sommer un profilo più giovane per due motivi: l'inserimento del Benfica e la frattura con Lukaku che rese necessario dirottare risorse economiche altrove (vedi Arnautovic).