Ivan Perisic è uno dei giocatori in scadenza di contratto per il quale, a fine stagione, bisognerà discutere del futuro. "Non si molla un c...", ha scritto sui social il croato dopo la vittoria sulla Juventus. "Nonostante questo però il futuro del croato non è ancora stato definito - scrive Tuttosport -. La volontà del giocatore, così come quella della società di Viale della Liberazione, punta alla permanenza di Perisic a Milano. Ma con un contratto in scadenza e nessuna firma (né un’intesa definitiva) sul rinnovo, nessuno ad oggi può stabilire con certezza il futuro del 33enne di Spalato".