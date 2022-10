Un Lautaro Martinez da ritrovare. Siamo a quaranta giorni senza gol, come ricorda oggi Tuttosport e ora arriva un impegno difficilissimo, in cui servirebbe proprio un gol dell'argentino. I digiuni lunghi, purtroppo per l'attaccante, non sono una novità. Due stagioni fa restò a secco per otto partite, la scorsa stagione per dieci e si sbloccò proprio contro la Salernitana, prossimo avversario in Serie A.