E' il giorno della firma sul contratto per Tomas Palacios, difensore argentino accordatosi con l'Inter per un quinquennale. Secondo Tuttosport, il ragazzo dovrà conoscere le richieste di calcio di Inzaghi e convincerlo come fece Bisseck dodici mesi fa, ma rappresenta già un simbolo del nuovo corso di Oaktree.

La proprietà ha chiesto alla dirigenza di cominciare un percorso di svecchiamento inserendo giovani di prospettiva più che big dall'usato sicuro. Niente spazio quindi per Hermoso o Ricardo Rodriguez, graditi al tecnico per qualità ed esperienza ma stoppati per costi ed età dagli americani. Se Oaktree fosse stata già in sella non sarebbero arrivati forse nemmeno Zielinski e Taremi, mentre Josep Martinez è sicuramente in linea anche con le idee della proprietà attuale.