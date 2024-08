Secondo Tuttosport, il destino di Tomas Palacios è ormai segnato: entro due settimane lascerà l'Argentina, anche se ancora non si sa con quale destinazione. Talleres (proprietaria del cartellino) e Independiente Rivadavia (dove è in prestito e che può acquistare per due milioni il 50% del cartellino e nel 2025 l'altra metà con la stessa cira) si sono confrontate su come agire.

L'Inter, con la "sponsorizzazione" di Javier Zanetti, è pronta ad offrire 6 milioni, ma c'è la concorrenza del Borussia Moenchengladbach pronto ad offrire 10 milioni e ci sono alla finestra altre società di Premier e Liga. Determinante può quindi diventare la percentuale sulla futura rivendita.