Prosegue la trattativa per portare Tomas Palacios all'Inter. Ottimismo intatto, come riporta Tuttosport, ma affare non ancora concluso. L'offerta è di 6,5 milioni e bonus facili e difficili da raggiungere per arrivare a 11. L'Independiente Rivadavia punta a una base d'offerta migliore, avendo una proposta dal Lipsia di 10 milioni di euro.

L'Inter è intransigente per quel che riguarda la percentuale sulla rivendita: è "no", meglio spendere ora che mordersi le mani più avanti. L'obiettivo è far sbarcare il giocatore a Milano la prossima settimana.