Domani sera Gaetano Oristanio ritroverà l'Inter nella sua strada. Il fantasista mancino, la scorsa stagione in prestito al Cagliari, si prepara all'incrocio contro la squadra che l'ha cresciuto e che poi l'ha venduto per monetizzare. Come ricorda oggi Tuttosport, infatti, il Venezia che ha preso possesso del cartellino in cambio di un assegno da 4 milioni di euro, battendo la concorrenza di Genoa e, appunto, Cagliari. Il Grifone l'avrebbe voluto nell’ambito della cessione di Josep Martinez ai nerazzurri, ma il classe 2002 "ha preferito approdare in Laguna per essere allenato da Eusebio Di Francesco", si legge.