La trattativa per la cessione di André Onana al Manchester United non è ancora entrata nel vivo. Per ora c'è una certa distanza tra i 40 milioni che i Red Devils potrebbero mettere sul piatto e i 60 di valutazione dei nerazzurri. Inzaghi, come spiega Tuttosport, spera ancora di riuscire a trattenere il camerunese, un altro costruttore di gioco oltre al già ceduto Brozovic.

"Per questo motivo il sacrificio del camerunese sarà fatto soltanto nel caso in cui arrivasse un’offerta a cui sarebbe impossibile dire no", riporta ancora il quotidiano. Dall'altra parte lo United ha cominciato a guardare ad alternative più economiche come Bijlow, portiere del Feyenoord.