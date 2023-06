Non c'è stata ancora un'offerta ufficiale dell'Inter per Anatolij Trubin, uno dei nomi candidati a sostituire André Onana in caso di cessione del camerunese al Manchester United. Ma l'interesse c'è, come sottolinea oggi Tuttosport, che evidenzia una statistica interessante. "Oggi addirittura le statistiche dicono che Trubin tocchi, di media, più palloni di Onana (certo, vanno comunque fatte le dovute proporzioni e si deve comunque sottolineare come le competizioni disputate siano diverse), ma quel che sembra ormai assodato, anche da chi lavora a stretto contatto con lui giorno dopo giorno, è che il ragazzo è pronto per il grande salto. E chi lo sa che a tal proposito proprio De Zerbi, nella cena con Ausilio di qualche giorno fa a Milano, tra una portata di sushi e l’altra, non abbia vivamente consigliato al ds interista l’acquisto del suo pupillo".

Occhio però alla concorrenza, perché a Trubin sta pensando anche il Chelsea come possibile secondo portiere. L'ipotesi Inter stuzzica non poco l'estremo difensore, che per circa 10 milioni di euro potrebbe essere ceduto dallo Shakhtar Donetsk.