L'alternanza dei portieri all'Inter sta per finire. "Ha partorito soltanto problemi", secondo Tuttosport. "I protagonisti dell’alternanza, va detto per onestà intellettuale, hanno fatto in pieno il loro dovere uno in campionato (Handanovic), l’altro in Champions (Onana). Il guaio è che la formula della “porta girevole” ha fatto perdere sicurezza ai difensori centrali (già non esattamente centrati alla luce delle scorie lasciate dal mercato), essendo diametralmente opposto il modo di interpretare il ruolo da parte di Handanovic e Onana".