André Onana continua ad essere uno dei giocatori attorno ai quali ruota il mercato dell'Inter. "Il portiere è ritenuto fondamentale da tutte le componenti del club - dalla società a Inzaghi, passando per i tifosi che si sono innamorati di lui -, ma a differenza di alcuni totem come Bastoni, Barella e Martinez, non è considerato incedibile", secondo quanto riporta Tuttosport.

Se quindi dovesse presentarsi qualcuno con un'offerta da 60 milioni di euro, dire di no sarebbe difficile perché l'operazione metterebbe a posto i conti e permetterebbe anche di trovare un sostituto, nonché di raggiungere altri obiettivi (vedi Frattesi). Nel frattempo per Onana si è fatto avanti anche il Manchester United del vecchio tecnico del portiere, Ten Haag. In caso di cessione del'estremo difensore, "scatterebbe la caccia a un sostituto con Vicario (Empoli), Mamardashvili (Valencia), Sommer (Bayern) e Raya (Brentford) in cima alla lista".