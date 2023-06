Dopo la cessione ormai imminente di Marcelo Brozovic, l'Inter potrebbe concludere un altro paio di cessioni. Una riguarda Robin Gosens all'Union Berlino, da cui i nerazzurri si aspettano un'offerta in settimana di almeno 15 milioni per dire sì e virare poi su Carlos Augusto. La seconda è quella di Onana al Manchester United, ma i Red Devils ragionano su un'offerta da 40 milioni e i nerazzurri ne vogliono almeno 50.

I rumors dall'Inghilterra vorrebbero in realtà De Gea più vicino al rinnovo e lo United al lavoro su Petrovic dei New England Revolution come alternativa.