La community di Ocwsport, il podcast calcistico su Twitch, "è entrata in maniera stabile tra i dieci canali sportivi più seguiti al mondo" si legge su Tuttosport che parla di grande successo per il neo-progetto, vecchio soli tre anni. Non solo sport, ma spazio alla cultura in generale dall'economia, all'arte, passando per i social con ironia e competenza. "Molto hanno anche contribuito i personaggi coinvolti nelle varie trasmissioni: da Mario Balotelli a Radja Nainggolan, da Serse Cosmi a Walter Zenga - si legge -. E poi Gli Autogol, Giuseppe Cruciani, Lino Banfi, per un susseguirsi di approfondimenti e “provocazioni” sportive che hanno coinvolto il pubblico", diventato grazie alla nuova piattaforma sempre più attivo e coinvolto.