Le direttive di Oaktree sulle mosse di mercato in corso sono chiare: nessun investimento per Mario Hermoso e nessuna cessione di Valentin Carboni se non per un'offerta indecente. E' quanto riporta oggi Tuttosport, secondo cui l'obiettivo della nuova proprietà è quello di ringiovanire la rosa e non fare cassa, nei limiti del possibile, coi propri talenti.

Difficile pensare che l'Olympique Marsiglia si spinga a un'offerta vicina ai 35-40 milioni di euro. Piuttosto i francesi stanno pensando al prestito. Senza contare che Inzaghi potrebbe chiedere di trattenerlo come quinta punta, ma il percorso di crescita del ragazzo potrebbe rallentare.

Ora però la priorità è il difensore di piede mancino e non sarà Mario Hermoso, che chiede 5 milioni a stagione per tre anni: troppi. Meglio, piuttosto, Ricardo Rodriguez, che ha 32 anni ma si accontenterebbe di un annuale a cifre molto più basse. Oaktree preferirebbe in realtà un'operazione su un profilo più giovanem magari in prestito o con un una spesa contenuta e allora tornerebbero in corsa Lorenzo Pirola o in alternativa Vasquez del Genoa.

Un altro difensore in più arriverà solo in caso di addio di De Vrij e allora si andrebbe su Bijol dell'Udinese. L'attaccante? Solo qualora dovessero essere piazzati sia Correa che Arnautovic. Allora tornerebbe di moda Gudmundsson.