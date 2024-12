Dario Baccin non era in tribuna a Firenze domenica scorsa. Come riporta Tuttosport, il vice ds nerazzurro era in Argentina per un tour sudamericano tra Buenos Aires e Rio de Janeiro. Osserverà alcuni giocatori sotto la lente d'ingrandimento, soprattutto in Argentina dove i prezzi dei cartellini sono ancora avvicinabili.

Oaktree ha aperto a investimenti sui giovani in un'idea di player trading. Questo cambierà in modo radicale i punti cardinali del mercato nerazzurro già a partire dalla sessione di gennaio. Nell'ultimo biennio si è attinto anche ad ultratrentenni svincolati, con l'arrivo degli americani si è andati su Palacios e non su Rodriguez o Hermoso. E proprio Palacios è arrivato grazie alle missioni sudamericane di Baccin.

Secondo Tuttosport, all'Inter non è arrivato Matturro che poi è andato al Genoa perché Suning non diede il placet all'operazione, ora le risorse per operazioni del genere ci sarebbero e l'età di Acerbi fa pensare che proprio la difesa sia il reparto in cui si cercheranno giocatori, insieme ai trequartisti, visto che Inzaghi vorrebbe avere un attaccante che consenta di passare in corso d'opera al 3-4-1-2.