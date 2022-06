Dopo Samir Handanovic, anche Alex Cordaz va verso il rinnovo con l'Inter. Lo sloveno prolungherà ufficialmente fino al 30 giugno 2023 a 2,5 milioni, con opzione per una seconda stagione. Presumibilmente dovrebbe diventare il secondo di Onana, ma a decidere sarà il rettangolo di gioco. Entro inizio ritiro verrà prolungato, come detto, anche l'accordo con il terzo portiere, che resterà per un altro anno.