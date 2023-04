Oltre al possibile scambio tra Brozovic e Kessie , il blitz di Ausilio a Barcellona è servito all'Inter per sondare alle possibili occasioni di mercato. Lo sostiene Tuttosport , buttando nel calderone anche la candidatura di Umtiti (più complicato arrivare a Christensen ). Ma non è tutto: secondo TS , infatti, i blaugrana pensano anche a Denzel Dumfries e ad André Onana , portiere con un passato in Catalogna.

Se per quanto riguarda l'olandese "l'affare potrebbe decollare nelle prossime settimane", il discorso tra i pali dipende da un altro intreccio. "Qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, pure Marc-André ter Stegen non sarebbe incedibile: automatico in questo caso pensare che i blaugrana possano tuffarsi su André Onana, per riportare a casa l’ex canterano che, per attitudine e capacità nel gestire il giropalla, è perfetto per l’interpretazione del ruolo richiesta a quelle latitudini", scrive il giornale torinese.