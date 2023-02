Dal 5 febbraio al 5 febbraio: nuovo derby di Milano a un anno esatto di distanza da quello che innescò la rimonta scudetto del Milan sull'Inter. Stavolta, considerando l'imprendibile Napoli, la stracittadina pesa soprattutto in chiave Champions . E non è un obiettivo da poco. "Va infatti ricordato che Beppe Marotta e Piero Ausilio entro il 30 giugno devono raggiungere l’obiettivo di incassare 60 milioni (non plusvalenze, ma cassa) e, per questo motivo, è al passo d’addio Denzel Dumfries più un altro big (gli indizi portano tutti a Marcelo Brozovic , entrato pesantemente nei radar del Barcellona in un’operazione che potrebbe coinvolgere pure Kessie , pallino del ds Ausilio) - sottolinea Tuttosport -.

Nel caso in cui l’Inter non riuscisse ad andare in Champions (per giunta nel primo mercato sotto la lente del nuovo settlement agreement firmato con la Uefa) oltre al saldo attivo tra ingressi e uscite nella lista A, sarebbe ancora più alta l’asticella posta da Suning a chi dirige l’area tecnica e questo potrebbe costare qualche altra pesantissima cessione. Il fatto che il Milan abbia conti nettamente migliori (l’ultimo bilancio è stato chiuso con un rosso pari a 66,5 milioni contro i 150 nerazzurri) non può fare restare tranquilli i tifosi rossoneri. Perché in caso di mancata qualificazione alla Champions, per garantire lo stesso budget sul mercato consegnato a Maldini e Massara dopo la stagione chiusa con la vittoria scudetto (50 milioni), servirebbe una cessione".