L'Inter è praticamente certa di essere protagonista al prossimo Mondiale per club 2025, anche se la Fifa deve ufficializzare ancora quale ranking utilizzerà, se quello Uefa o Fifa e se riferito ai soli punteggi del quadriennio Champions oppure no. Col ranking si decideranno otto posti, gli altri quattro sono per le vincitrici delle quattro ultime edizioni del torneo, a meno che quest'anno non rivinca una tra Chelsea, Real o Manchester City: in quel caso col ranking ne andranno nove.

Come spiega Tuttosport, in qualsiasi caso i nerazzurri sono troppo avanti come punteggio per essere ripresi, considerando che l'Italia porterà due squadre. La seconda al momento sarebbe la Juventus, che ha 47 punti se si considera il ranking Uefa ed è davanti a Milan e Napoli ma non può aggiungere altro al suo score visto che non partecipa alle coppe. Milan e Napoli sono rispettivamente a 39 e 34, ma sono in corsa. In pratica i bianconeri devono "gufare" le altre due italiane tenendo anche conto che nel suo ranking l'Uefa considera 2 punti per la vittoria, 1 per il pari e 5 per la qualificazione agli ottavi di finale, mentre la Fifa ne assegna 3 per la vittoria, 1 per il pari e zero per la qualificazione agli ottavi.