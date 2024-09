Si sta avvicinando il rischio, per il Mondiale per club, di rimanere senza copertura tv. Uno scenario paradossale, come riporta oggi Tuttosport. Mancano accordi coi broadcaster e serpeggia il nervosismo. Non sono arrivate proposte da Europa e Africa entro la scadenza di martedì scorso e l'ipotesi di accordo con Apple tv che poteva garantire un miliardo di euro è rimasto lettera morta. Gli stessi sponsor sono "freddini".

Infantino, presidente della Fifa, si è allora rivolto agli arabi, ma al momento anche da lì emerge perplessità visto che on ci saranno nemmeno club come Manchester United, Arsenal, Liverpool, Barcellona e Milan, né soprattutto Cristiano Ronaldo. La buona notizia è che sono risultati invece disponibili i rappresentanti del Manchester City (e quindi gli Emirati Arabi). Meno convinti dalle parti del Qatar: Al Khelaifi deve gestire anche le pressioni come presidente dell'Eca, visto che i club sono preoccupati per l'assenza di garanzie finanziarie riguardo al montepremi da un miliardo e dai ricorsi del sindacato dei giocatori appoggiato dalle Leghe.