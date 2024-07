Henrikh Mkhitaryan, esperienza da vendere e una voglia matta del ragazzino in rampa di lancio. L'armeno è ripartito da dove aveva concluso: nel primo giorno di raduno, evidenzia Tuttosport, è arrivato con un’ora e mezzo d’anticipo rispetto ai compagni, meritandosi poi gli applausi dello staff per come avesse lavorato nelle vacanze estive. L'armeno vuole portare tutti a scuola anche in questa stagione.

Aggiornamento sugli allenamenti: Acerbi e Satriano hanno lavorato ieri in gruppo, quest’oggi primo giorno di ritiro per i cinque italiani, Barella, Darmian, Bastoni, Dimarco e Frattesi.