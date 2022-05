L’Inter sente di avere in pugno Henrikh Mkhitaryan . A scriverlo è Tuttosport , che sottolinea come l'armeno sia arrivato al 22° titolo in carriera con la Conference League dell'altro giorno. L'armeno, oltre a 3,5 milioni per un biennale, ne prenderà 2 alla firma. Farà le visite, però, solo dopo aver risolto il problema al flessore della coscia destra patito nella finale europea.

Dall'altro lato c'è la Roma che "resta convinta di poter convincere l’armeno a fare una bella inversione di marcia, magari confidando nelle doti taumaturgiche di Mourinho che in questa stagione ha fatto del centrocampista uno dei capisaldi della sua squadra". Nell'idea di Inzaghi, il quasi ex giallorosso è "un titolare aggiunto da affiancare a Calhanoglu, ma pure in grado di poter fare rifiatare Nicolò Barella che in questa stagione ha molto patito il fatto di dover sempre essere in campo tanto col club, quanto in Nazionale".

In più l'Inter continua a lavorare su Asllani e Bremer. Per quest'ultimo è atteso "già nei prossimi giorni un incontro col Toro per chiudere la partita". L'acquisto del brasiliano dovrebbe dare il là alla partenza di Bastoni.