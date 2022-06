Mentre si attende il sì definitivo di Paulo Dybala, che potrebbe arrivare già settimana prossima, l'Inter si prepara ad accogliere Henrikh Mkhitaryan, secondo colpo della sessione di mercato, arrivato a parametro zero, il secondo dopo Onana. "L’armeno nella settimana che verrà sarà a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime due stagioni a 3,8 milioni più bonus fino ad arrivare a 4,5" si legge su Tuttosport.